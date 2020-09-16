В свердловском городе освобождается кресло мэра

Петру Соколюку (слева) остались считанные часы до получения депутатского мандата Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Полномочия мэра Ивдельского городского круга Петра Соколюка, который выиграл выборы депутата свердловского заксобрания, будут прекращены на заседании думы 17 сентября. Об этом сообщила URA.RU депутат местной думы Наталья Сюткина.

«Заседание назначено на 14.00», — рассказала депутат. После расставания с нынешним градоначальником дума объявит конкурс на избрание нового. Как ранее сообщал URA.RU другой депутат ивдельской думы Николай Заморин, в качестве наиболее вероятного преемника Соколюка рассматривается председатель думской комиссии по бюджету и налогам Владимир Михель.

В пятницу 18 сентября бывшего мэра Ивделя ждут в областной избирательной комиссии — он должен представить документ об увольнении и получить мандат депутата заксобрания по Краснотурьинскому округу №16. Как писало URA.RU, выборы состоялись 13 сентября. Соколюк набрал более 51% голосов, обойдя конкурентов: коммуниста Николая Заморина, эсера Андрея Бычкова и представителя ЛДПР Антона Гусева. Получить комментарий Петра Соколюка относительно его планов парламентской работы не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.