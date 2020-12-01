В Кремле объяснили, как Путин относится к словам Навального

Президент РФ Владимир Путин не воспринимает всерьез позиции блогера Алексея Навального и внесистемной оппозиции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Эти позиции не учитываются», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, учитывает ли президент страны мнение Навального и внесистемной оппозиции при принятии решений. Кроме того, представителя Кремля спросили, принимает ли глава государства решения назло их позиции.
Ранее стало известно, что Следственный комитет проводит проверку слов, сказанных Алексеем Навальным на радиостанции «Эхо Москвы». 27 ноября блогер в эфире передачи «Разворот» призвал к насильственному свержению конституционного строя в России.
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