Глава МВД представил нового начальника пермского главка

Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Пермскому краю личному составу Фото: Официальный сайт Президента РФ

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Глава МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу ГУ МВД по Пермскому краю нового начальника — Александра Щеглова. Встреча проходила в режиме видеоконференцсвязи, указано на сайте краевого главка.

«Министр внутренних дел РФ — генерал полиции Владимир Колокольцев представил личному составу ГУ МВД России по Пермскому краю нового начальника. Указом президента России на эту должность назначен генерал-майор полиции Александр Щеглов», — говорится на сайте ГУ МВД края. Колокольцев подчеркнул, что новому руководителю краевого главка предстоит активизировать работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет.

«Нужно еще раз детально проанализировать материалы уголовных дел, запланировать дополнительные мероприятия. Системно следует подходить к документированию противоправных деяний, совершенных в составе организованных групп или сообществ. Кроме того, необходимо более эффективно противодействовать IT-преступности», — сказал глава ведомства.

Щеглов до перехода в ГУ МВД по Пермскому краю занимал аналогичную должность в УМВД по Забайкальскому краю. Прежний руководитель главка, Михаил Давыдов, покинул свой пост в связи с переходом на работу в Москву.