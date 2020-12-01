Зачем Россия развернула ракетный комплекс на Курилах

На Дальнем Востоке существует высокий уровень военной напряженности Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Ракетный противовоздушный комплекс С-300В4 разместили на островах Курильской гряды для защиты России от угроз с воздуха. Об этом URA.RU рассказал заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук, профессор Дмитрий Стрельцов.

На официальном сайте Минобороны РФ 1 декабря появилось сообщение, что расчеты зенитной ракетной системы С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство на островах Курильской гряды. Однако военные не уточнили, на каком именно острове Курильской гряды установлена система ПВО, пишет «Национальная служба новостей». Ракетные установки этого типа предназначены для защиты границ и противодействия воздушным ударам от других государств, уточняет радио Sputnik.

«Идет процесс наращивания военного присутствия России на Курилах и модернизация военного вооружения. Естественно, модернизируются и противовоздушные мощности. Речь идет о возможных угрозах — воздушных нарушениях границ России и разведывательных полетах», — отметил эксперт.

Он также рассказал, что на Дальнем Востоке и в Восточной Азии существует высокий уровень военной напряженности. «Если ракеты установлены на одном из четырех островов Южных Курил, объекте территориальных требований Японии, то японцы, конечно, вскоре выступят с протестами. Если комплекс расположен на других островах Курильской гряды, то никаких протестов не произойдет», — резюмировал Стрельцов.