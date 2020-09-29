Врач назвала редкие симптомы ВИЧ-инфекции

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На первой стадии ВИЧ-инфекции у человека могут быть симптомы интоксикации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ВИЧ-инфекция может протекать без симптомов до 5-7 лет, но в редких случаях способна проявить себя уже на начальных этапах заражения. Об этом URA.RU рассказала заведующая отделом профилактики и психосоциального консультирования Свердловского областного центра по борьбе со СПИД Ольга Прохорова.

«На начальных этапах ВИЧ-инфекция не проявляет никакой симптоматики. Это может длиться до 5-7 лет. Но, когда иммунная система еще не выработала антитела, возможны острые проявления ВИЧ-инфекции. Это подъем температуры, симптомы интоксикации», — рассказала Прохорова.

На стадии вторичных проявлений зараженный может терять вес, кашлять, у человека могут появиться герпес, опухоли органов или лишай. Чтобы вовремя выявить ВИЧ-инфекцию, Прохорова советует сдавать тест в течение 2-3 месяцев после так называемых рискованных ситуаций: прежде всего, это незащищенный половой акт и употребление наркотиков инъекционным путем.

За последние пять лет в России выявили самое большое число новых случаев инфицирования и смертей от ВИЧ. Об этом заявил академик РАН Вадим Покровский, отметив, что ситуация с ВИЧ в стране продолжает ухудшаться.

Ранее онколог назвал URA.RU симптомы развития раковых клеток, невролог поделился, как распознать инсульт, а кардиолог рассказал, что чувствует человек при скором инфаркте. Также российский врач объяснил появление симптомов COVID-19 у здоровых людей, передает сайт Vse42.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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