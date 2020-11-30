Страницу департамента взломали 1 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Страницу и группу департамента здравоохранения Курганской области взломали. Об этом представители департамента 1 декабря сообщили в соцсетях.

«Уважаемые подписчики страницы и группы департамента здравоохранения Курганской области! Информируем вас, что в настоящее время наша страница и группа взломаны», — рассказали представители департамента. Они добавили, что из-за этого им пришлось закрыть личные сообщения в аккаунтах соцсети «ВКонтакте» до устранения данной ситуации.

Пока сотрудники ведомства предложили подписчикам отправлять сообщения в аккаунты департамента в «Одноклассники» и Instagram. «Надеемся, что в ближайшее время вопрос будет решен», — добавили в департаменте. На момент написания новости в аккаунтах департамента не было замечено следов взлома. На данных страницах ведомства продолжается публикация тематических постов.

В сентябре об атаке на свою страницу в той же соцсети заявили в курганском региональном отделении партии «Единая Россия». В ходе взлома часть информации была удалена.

Группа «Департамент здравоохранения Курганской области», соцсеть «ВКонтакте»