Жители ЯНАО отправили детей в школы, несмотря на пандемию

Обучаться дома предпочли всего 400 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

После почти трехнедельного дистанционного обучения в школы ЯНАО вернулись более 35 тысяч учащихся с 6 по 11 классы. На дистанте по собственному желанию семей сейчас остались менее одного процента ямальских школьников.

«На сегодняшний день перейти на дистанционную форму по собственному желанию предпочли около 400 учеников, это менее одного процента от всех учащихся Ямала», — говорится в сообщении окружного департамента образования. В ведомстве напомнили, что решение о выборе дистанционного обучения для ребенка родители могут принять самостоятельности вне зависимости от причин.

По словам главы департамента Марины Кравец, школы Ямала продолжат работать с соблюдением мер профилактики, рекомендованных Роспотребнадзором. Те, кто опасается отправлять детей в школу, могут написать заявление на имя директора школы и определиться, как ребенок будет получать образование — на онлайн-уроках или по смешанной системе.

Дистанционное обучение школьников с 6 по 11 класс вводилось в ЯНАО с 9 ноября до 1 декабря. Принимая решение об отмене дистанта, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пояснил: заболеваемость ОРВИ среди школьников снизилась почти в два раза, а у многих семей возникли трудности при обучении в непривычном для них формате.

Между тем режим повышенной готовности по коронавирусу в ЯНАО продлен до середины января. Это подразумевает рад ограничений, которые необходимо соблюдать гражданам, учреждениям и предприятиям.