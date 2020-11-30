Властям ХМАО предложили сделать 31 декабря нерабочим днем

Власти ХМАО пока никак не отреагировали на предложение депутатов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Депутаты от ЛДПР в думе ХМАО предложили окружным властям сделать нерабочим 31 декабря уже в 2020 году. Об этом URA.RU сообщили в аппарате фракции в окружном парламенте.

«В целях рационального использования гражданами рабочего времени, поскольку в канун нового года большинство граждан готовятся к его празднованию, просим вас рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря на иной выходной день. Подобная инициатива уже была поддержана исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Просим поддержать», — написали представители фракции ЛДПР в обращении на имя губернатора ХМАО Натальи Комаровой и спикера думы Югры Бориса Хохрякова.

В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос с реакцией окружного правительства на инициативу депутатов. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе думы Югры журналисту агентства сообщили, что спикер окружного парламента находится в командировке в Нижневартовске: «По возвращению в Ханты-Мансийск он отреагирует на обращение членов фракции ЛДПР».

Ранее правительство РФ объявило 31 декабря 2021 года выходным днем. Позже член парламентского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб в разговоре с URA.RU заявила, что в настоящее время в Госдуме не рассматривали возможность сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе.