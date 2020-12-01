Самолет президента покинул Тюменскую область Фото: Владимир Жабриков

Президент России Владимир Путин покинул Тобольск, где провел совещание по развитию нефтегазохимической отрасли и ряд личных встреч. Об этом сообщают источники URA.RU. Эту информацию косвенно подтверждают данные сервиса Flightradar24.

«Владимир Путин покинул Тюменскую область. Он отправился на самолет сразу после завершения всех запланированных мероприятий», — пояснили агентству собственные источники.

По данным сервиса Flightradar24, вечером в Тюменскую область прибыл борт специального летного отряда «Россия», обслуживающий перевозку высших должностных лиц страны. Этот же борт покинул воздушное пространство региона после того, как президент закончил намеченные встречи.

Глава государства прибыл в Тобольск вечером, 1 декабря. В аэропорту его встречали, в том числе полпред в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Президент посетил завод «ЗапСибНефтехим» и провел совещание по развитию нефтегазохимической отрасли. По результатам заседания он дал правительству РФ ряд поручений.