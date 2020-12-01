Президент Путин сделал первое заявление на совещании в Тобольске

Владимир Путин оценил производительность завода «ЗапСибНефтехим» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин сделал первое заявление на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли, которое проходит в Тобольске. По словам главы государства, комбинат «ЗапСибНефтехим» будет выпускать два миллиона тонн продукции в год.

«Одно из крупнейших предприятий страны и мира построили за 52 месяца. Оно будет выпускать два миллиона тонн продукции. Без всякого преувеличения — это целый город, грандиозный проект. Новый комплекс будет играть существенную роль в замещении импорта полиэтиленов и полипропиленов. Позволит повысить глубину переработки сырья, более рачительно использовать ресурсы, прежде всего попутный нефтяной газ. Это ключевой пункт экологической повестки страны», — отметил президент Владимир Путин, рассказывая о комбинате «ЗапСибНефтехим».

«Спасибо, что нашли время принять участие в выводе „ЗапСибНефтехима“ на полную мощность. Для всей индустрии этот знак внимания много значит. За последние годы нефтехимия, которая до 2000-х годов пропустила несколько инвестиционных циклов, в последнее время наверстывает это упущение за счет активных инвестиций как в Западной Сибири, так и в других регионах страны», — отметил председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

Владимир Путин также отметил, что позднее он проведет отдельную встречу с губернатором Александром Моором. Речь, в числе прочего, пойдет о проблемах Тюменской области. Одна из них — загрязненность водоемов.