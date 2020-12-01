Губернатор Моор рассказал о приезде Путина в Тобольск

Тюменские власти впервые прокомментировали визит Владимира Путина в Тобольск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о приезде президента России Владимира Путина в Тобольск. Об этом глава региона написал в своих социальных сетях. Ранее в тюменском правительстве не комментировали визит главы государства.

«Сегодня в Тобольске с рабочим визитом находится президент России Владимир Владимирович Путин. Основные вопросы обсуждения — развитие нефтегазохимической отрасли. В городе сегодня холодно, но, как всегда, очень красиво», — написал губернатор Тюменской области на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram. Пост проиллюстрирован снимком с видами Тобольска. При этом подписчики главы региона в ответ попросили разместить фотографии непосредственно с президентом.

Справа налево: Владимир Путин, Владимир Якушев, Александр Моор Фото: kremlin.ru

Ранее URA.RU сообщало, что визит Владимира Путина связан с посещением комплекса «Запсибнефтехим». Трансляция этого визита будет доступна в ТВ-эфире.