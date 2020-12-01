Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин после совещания по развитию нефтегазохимической отрасли в Тобольске встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором. Он похвалил его, в частности, за положительную динамику роста численности населения в регионе.

«Александр Викторович, я посмотрел данные о развитии Тюменской области. В целом, показатели очень хорошие. Особенно меня порадовал, конечно, один из них — это рост численности постоянного населения. Это говорит о том, что — у нас в стране, к сожалению, наблюдается некоторый спад — в Тюменской области за предыдущие два года рост 2,6 процента. Это очень хороший показатель, даже за первое полугодие, по-моему, этого года рост продолжается — 0,9 процента. Это хорошо», — отметил Путин в беседе с Моором.

Губернатор Тюменской области отметил, что за последние 10 лет региону действительно удалось достичь устойчивой динамики роста населения. «Последние лет 10 в Тюменской области устойчивая динамика роста населения. Причем очень важно, что за счет естественного роста населения и небольшого миграционного притока из других регионов Российской Федерации — мы в целом оцениваем это как оценку роста качества жизни территории, потому что здесь есть, где работать, есть, где учить, воспитывать, лечить детей», — пояснил глава региона президенту.

Путин также отметил, что в Тюменской области есть и некоторые проблемы. В частности, он упомянул вопросы аварийного жилья, загрязнения водных объектов и распространения инфекционных заболеваний (в том числе, ВИЧ).