В Кремле подтвердили визит Путина на Урал. «Будет разговор с губернатором»

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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, путин владимир
Владимир Путин 1 декабря посетит Тобольск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря посетит тюменский город Тобольск. Там он проведет совещание по проблемам нефтегазохимической отрасли, откроет новое производство и встретится с губернатором Александром Моором, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.

«Завтра [1 декабря] президент будет в Тобольске заниматься вопросами нефтегазохимии. Состоится большое совещание по видеоконференции о стратегическом развитии нефтегазохимической отрасли. Путин побывает на заводе „Запсибнефтехим“, это подразделение „Сибур холдинга“. Будет разговор с Моором. [Новый полпред президента на Урале Владимир] Якушев будет сопровождать главу государства», — сказал Песков.

К визиту Путина в Тобольск прилетели военные вертолеты, на улицах стали замечать больше сотрудников Росгвардии и других правоохранительных структур. В местных гостиницах на 1 декабря забронированы все номера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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