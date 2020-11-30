Президент РФ Владимир Путин 1 декабря посетит тюменский город Тобольск. Там он проведет совещание по проблемам нефтегазохимической отрасли, откроет новое производство и встретится с губернатором Александром Моором, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
«Завтра [1 декабря] президент будет в Тобольске заниматься вопросами нефтегазохимии. Состоится большое совещание по видеоконференции о стратегическом развитии нефтегазохимической отрасли. Путин побывает на заводе „Запсибнефтехим“, это подразделение „Сибур холдинга“. Будет разговор с Моором. [Новый полпред президента на Урале Владимир] Якушев будет сопровождать главу государства», — сказал Песков.
К визиту Путина в Тобольск прилетели военные вертолеты, на улицах стали замечать больше сотрудников Росгвардии и других правоохранительных структур. В местных гостиницах на 1 декабря забронированы все номера.
Подписывайтесь на URA.RU в