01 декабря 2020

Стартапер из ЯНАО вошла в рейтинг Forbes перспективных людей США

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток StockSnap/pixabay/ Екатеринбург, журнал, forbes, форбс, планшет
В молодежном рейтинге Forbes США оказались русские предприниматели и ученые Фото: StockSnap/pixabay.com Pixabay License

Рейтинг самых перспективных людей Северной Америки моложе 30 лет по версии Forbes возглавила соосновательница стартапа Shoott Катя Чернавских. Девушка родом из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Катя Чернавских стала лидером рейтинга Forbes в категории «Потребительские технологии». Стартап девушки Shoott — это платформы для заказа профессиональных фотосессий. Судя по странице в Facebook Екатерины, она переехала в канаду из города Ноябрьска (ЯНАО).

Еще одна россиянка Катя Парамонова является совладелецей стартапа Centrly, который помогает организациям найти правильного партнера. Ее бизнес стал лучшим в категории «Энергетика». Ренее девушка жила в России, США, Швейцарии, Гане и Индии. До переезда за границу она работала с «защищенным от шпионажа» оборудованием в ядерном университете МИФИ.

В категории «Предпринимательство и технологии» Forbes отметил Артема Пасечника. Молодой человек стал сооснователем стартапа Canix. Пасечник разрабатывает программное и аппаратное обеспечение для фермеров, производителей и дистрибьюторов марихуаны. В резюме он отметил, что свободно владеет русским языком.

Всего в список попали больше 600 человек, которые разбиты на 20 категорий. В этом году в рейтинге оказалась большая доля зумеров: каждый десятый участник (12%) моложе 23 лет. Самыми юными в списке стали создательницы вирусного танца Renegade Джалайе Хармон и актриса Шахади Райт Джозеф: им всего по 15 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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