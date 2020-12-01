01 декабря 2020

Россияне побили рекорд по отказу от наличных из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Деньги. Москва, кошелек, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры
Бумажных купюр в кошельках россиян становится все меньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Две трети россиян отказались от расчетов наличными деньгами, опасаясь заразиться коронавирусной инфекцией. Такое поведение граждан вывело страну в пятерку лидеров по темпам роста безналичных платежей в мире.

По данным ЦБ, во втором квартале 2020 года доля безналичных платежей в стране подскочила до 69%. Кроме России самые быстрые темпы перехода на безнал показали Канада, Австралия, Великобритания и Румыния, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Global Payments 2020.

Причин отказа от бумажных купюр несколько. По заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) наличные являются переносчиком COVID-19. «Люди осознали: бумажные деньги не только непрактичны, но и небезопасны», — утверждают аналитики. Они также добавляют, что в период весеннего локдауна получили развитие службы доставки, интернет-сервисы и онлайн-развлечения. «Рост процентного соотношения безналичных операций также связан с ограничениями в работе кафе и баров, в которые люди часто приходят с наличными», — отмечает Александр Дужников, со-основатель ГК A3 °F Group.

Эксперты указывают, что Россия лидирует по числу платежных операций с помощью банковских карт, интегрированных в мобильные устройства. Как выяснилось,наши потребители лучше воспринимают новые технологии. «Молодое поколение перескочило этап оплаты пластиковой картой и завело себе электронные кошельки. Оно интуитивно использует бесконтактные платежи, проводимые с помощью гаджетов», — считает Марина Дембицкая, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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