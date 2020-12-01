01 декабря 2020
30 ноября 2020

ХМАО выходит на плато второй волны эпидемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за сутки коронавирусом заразилось 217 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО уже полтора месяца, с середины октября, число заболевших коронавирусом ежедневно находится на отметке в 200 человек, за последние сутки COVID-19 заразились 217 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Такие значения свидетельствуют о том, что регион приближается к плато по заболеваемости коронавирусом. Но в Роспотребнадзоре ХМАО говорят, что пока не готовы дать оценку эпидобстановке в округе. «Пока мы не может сказать — плато это или нет. Прогнозирование — это дело научных организаций. На течение эпидпроцесса влияет множество вещей. Может произойти какая-то вспышка и тогда все расчеты, которые делались до этого, уже неверны», — заявили в ведомстве.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 217 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Состояние 153 пациентов тяжелое, 112 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 420 человек (7 человек за сутки). За сутки излечились 218 человек, за весь период пандемии — 29 697 югорчан», — публикует оперштаб обновленные данные. Статистика по территориям выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 38;
  • Сургут — 33;
  • Нефтеюганск — 21;
  • Нижневартовск — 19;
  • Сургутский район — 15;
  • Нягань — 13;
  • Октябрьский район — 12;
  • Урай — 12;
  • Советский район — 10;
  • Мегион — 7;
  • Когалым — 6;
  • Югорск — 6;
  • Радужный — 5;
  • Покачи — 5;
  • Кондинский район — 4;
  • Нижневартовский район — 4;
  • Ханты-Мансийский район — 3;
  • Пыть-Ях — 2;
  • Нефтеюганский район — 1;
  • Лангепас — 1.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО смертность от коронавируса выросла в три раза за месяц. За ноябрь от коронавируса умерли 165 человек, в октябре умерли 60 человек.

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