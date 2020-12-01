ХМАО выходит на плато второй волны эпидемии коронавируса

В ХМАО за сутки коронавирусом заразилось 217 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО уже полтора месяца, с середины октября, число заболевших коронавирусом ежедневно находится на отметке в 200 человек, за последние сутки COVID-19 заразились 217 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Такие значения свидетельствуют о том, что регион приближается к плато по заболеваемости коронавирусом. Но в Роспотребнадзоре ХМАО говорят, что пока не готовы дать оценку эпидобстановке в округе. «Пока мы не может сказать — плато это или нет. Прогнозирование — это дело научных организаций. На течение эпидпроцесса влияет множество вещей. Может произойти какая-то вспышка и тогда все расчеты, которые делались до этого, уже неверны», — заявили в ведомстве.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 217 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Состояние 153 пациентов тяжелое, 112 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 420 человек (7 человек за сутки). За сутки излечились 218 человек, за весь период пандемии — 29 697 югорчан», — публикует оперштаб обновленные данные. Статистика по территориям выглядит так:

Ханты-Мансийск — 38;

Сургут — 33;

Нефтеюганск — 21;

Нижневартовск — 19;

Сургутский район — 15;

Нягань — 13;

Октябрьский район — 12;

Урай — 12;

Советский район — 10;

Мегион — 7;

Когалым — 6;

Югорск — 6;

Радужный — 5;

Покачи — 5;

Кондинский район — 4;

Нижневартовский район — 4;

Ханты-Мансийский район — 3;

Пыть-Ях — 2;

Нефтеюганский район — 1;

Лангепас — 1.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО смертность от коронавируса выросла в три раза за месяц. За ноябрь от коронавируса умерли 165 человек, в октябре умерли 60 человек.