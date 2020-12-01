01 декабря 2020
30 ноября 2020

Уволенный спикер думы Перми пожаловался на низкую зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Уткин в суде, декабрь 2020, Пермь, уткин юрий
Юрий Уткин расстроен, что лишился льгот Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Экс-председатель гордумы Перми Юрий Уткин сообщил, что после потери должности стал зарабатывать значительно меньше. Об этом Уткин заявил в ходе заседания Ленинского райсуда, где оспаривает свою отставку.

Уткин отметил, что «лишился льгот», а его зарплата после потери должности спикера думы значительно снизилась. Кроме того, он сообщил, что к нему «поступают многочисленные обращения жителей Перми, которые точно так же (как я) требуют восстановление справедливости», — пояснил суду Уткин. В ходе выступления он отметил, что «проект решения (о досрочном сложении полномочий председателем гордумы) внесен в думу с нарушением регламента». После этого бывший спикер перечислил, какие именно пункты регламента были по его мнению нарушены.

При этом перед началом заседания Уткин попросил судью рассматривать дело в отсутствие представителей СМИ. Свою позицию он объяснил тем, что в зале суда не соблюдается социальное дистанцирование. Однако судья Лариса Дульцева отметила, что требования по соблюдению необходимых мер безопасности в зале суда соблюдены и разрешила представителям СМИ находиться на заседании.

В конце октября депутаты гордумы Перми выразили вотум недоверия спикеру, который, по их мнению, «плохо справляется со своей работой». Уткин заявил, что оспорит решение в суде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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