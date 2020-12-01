01 декабря 2020

Власти Тюменской области залезут в долги

© Служба новостей «URA.RU»
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Для покрытия дефицита бюджета власти региона возьмут 2 млрд рублей в кредит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Департамент финансов Тюменской области объявил тендер на открытие кредитной линии для покрытия дефицита бюджета региона. Такие данные представлены на сайте госзакупок. В бюджет хотят привлечь 2 млрд рублей.

«Оказание услуг по предоставлению кредита посредством открытия возобновляемой кредитной линии в целях финансирования дефицита областного бюджета Тюменской области», — такой объект закупки значится в тендере от департамента финансов Тюменской области. Сумма, которую планируют привлечь в бюджет за счет кредитных средств — 2 млрд рублей.

Срок кредитования — порядка трех лет. При этом кредитная линия будет возобновляемой, т. е. заемщик сможет получать деньги периодически, по мере необходимости. Деньги заказчик хочет получить до 1 января 2021 года.

Цена контракта — 360 млн рублей. Эта сумма представляет собой проценты, которые Тюменская область готова выплатить за все время пользования кредитом. Таким образом, процентная ставка по займу не превысит 18%.

В настоящее время по закупке ведется прием заявок от потенциальных поставщиков. Ранее URA.RU писало, что дефицит регионального бюджета в 2020 году составит 91 млрд рублей. Подобного размера недостачи не было последние десять лет. Покрывать ее власти планируют в том числе за счет привлечения кредитных средств.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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