Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с больным COVID

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Спикер Совфеда контактировала с зараженным коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом. Об этом сообщил ее первый заместитель Андрей Яцкин.

«Валентина Ивановна Матвиенко имела контакт с лицом, подвергшимся COVID-19, в соответствии с существующими правилами находится на самоизоляции», — приводит слова вице-спикера ТАСС. При этом она продолжит работать удаленно. Сдала ли Матвиенко тест на COVID-19, издание не уточняет.

В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин объявил, что заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции. Ранее он предсказывал революцию в государственной службе из-за пандемии. По словам Кудрина, режим удаленной работы будет сохранен после окончания коронавируса, передает Life.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявлял, что в России создалась иммунная прослойка, которая затормозила передачу коронавируса. Поэтому коэффициент передачи будет снижаться, пишет RT. Тем временем, смертность от инфекции продолжает расти. За прошлые сутки от COVID-19 скончались 569 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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