В России зафиксировали рекордную смертность от коронавируса

Российские медики протестировали на коронавирус более 76 миллионов человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 26 402 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в стране инфекцией заразились уже 2 322 056 человек. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с вирусом.

«За последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Количество жертв эпидемии увеличилось на 569 человек. Всего же в России зафиксировано 40 464 смертей от новой инфекции.

Лидером по суточному количеству заболевших остается Москва, где зафиксировано 6 524 новых случаев инфекции. На втором месте — Санкт-Петербург с 3 697 заболевшими. На третьем — Московская область, где диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен 1 104 жителям.

Среди регионов УрФО наибольший суточный прирост заболевших зафиксирован в Свердловской области (367 человек), в Челябинской области (284 человека) и ХМАО (215 заболевших за сутки). В ЯНАО и Тюменской областях выявлено 198 и 161 новых случаев соответственно. В Курганской области — 104 заразившихся за сутки. В Пермском крае — 298.

За прошедшие сутки российские медики, по информации агентства «Невские новости» провели 333 тысяч тестов на коронавирус. Всего же за время борьбы с инфекцией протестировано более 76,7 миллионов жителей страны.