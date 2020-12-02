Глава Счетной палаты РФ Кудрин заразился коронавирусом

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Всероссийский форум
Алексей Кудрин заболел COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter.

«Зацепило и меня: положительный тест на Ковид», — написал Кудрин. Сейчас он находится на самоизоляции. Глава счетной палаты призвал беречь себя.

Ранее с коронавирусом госпитализировали в ГКБ №40 Екатеринбурга отца главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко. Также о положительном результате на COVID-19 рассказал спикер Екатеринбургской гордумы Игорь Володин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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