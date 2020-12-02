Глава Счетной палаты РФ Кудрин заразился коронавирусом

Алексей Кудрин заболел COVID-19
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter.
«Зацепило и меня: положительный тест на Ковид», — написал Кудрин. Сейчас он находится на самоизоляции. Глава счетной палаты призвал беречь себя.
Ранее с коронавирусом госпитализировали в ГКБ №40 Екатеринбурга отца главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко. Также о положительном результате на COVID-19 рассказал спикер Екатеринбургской гордумы Игорь Володин.
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