Некоторые сослуживцы случайно попали под обстрел срочника из Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части под Читой, извинился перед родственниками погибших, которые случайно попали под огонь. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Руслан Нагиев.

На заседании во втором Восточном окружном суде Читы Шамсутдинов, обвиняемый в массовом расстреле сослуживцев, отказался извиняться перед вдовой погибшего старшего лейтенанта Даниила Пьянкова. У родственников других погибших тюменец попросил прощение. «Он [Шамсутдинов] год показания не меняет. Например, в отношении капитана Евсеева. Шамстудтинов мог соврать, сказать, что Евсеев тоже над ним издевался. Тот же не ответит — он погиб. К Евсеему у Шамстудтинова претензий не было — он начал стрелять, к сожалению, не заметил его, мало соображал», — объяснил адвокат Нагиев.

Юрист подчеркнул, что у стороны защиты есть минимум пять свидетелей, которые подтверждают, что над Шамсутдиным издевались в армии. «У нас минимум пять свидетелей есть, которые подтверждают, что имели место быть дедовщина и издевательства на Шамсутдиновым. Они подтверждают версию Шамстудтинова. Если раньше все говорили, что он, мягко говоря, обманывает, то сейчас все понимают — его слова подтверждаются сослуживцами. Наша задача и была разобраться в причинах массового расстрела», — заключил Нагиев.

25 октября 2019 года тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов устроил массовый расстрел в воинской части под Читой. После караула он напал на своих сослуживцев с автоматом и убил восьмерых человек. Еще один позже скончался от ранений, пишет RNS . Сам Шамсутдинов объяснял, что над ним издевались сослуживцы, а за автомат он взялся в состоянии аффекта. Незадолго до расстрела тюменец поссорился со старшим лейтенантом Пьянковым из-за того, что перепутал звания и назвал его просто лейтенантом. Находясь в СИЗО, стрелок написал письмо отцу, в котором назвал службу в вооруженных силах адом.