01 декабря 2020
30 ноября 2020

В Курганской области назначен новый природоохранный прокурор

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, руки
В Кургане впервые за 10 лет сменился природоохранный прокурор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым природоохранным прокурором Курганской области назначен Илья Бураков. Ранее он занимал должность прокурора Варгашинского района. Об этом URA.RU стало известно от источников. В пресс-службе прокуратуры Курганской области информацию подтвердили.

«Илья Бураков назначен природоохранным прокурором», — отметили в ведомстве. В органах прокуратуры Бураков служит с декабря 2007 года. Занимал должности помощника, заместителя и прокурора Варгашинского района (с 2015 года).

Сейчас должность прокурора Варгашинского района вакантна. Обязанности прокурора района исполняет заместитель прокурора района Станислав Рылин.

Ранее занимавший пост природоохранного прокурора Михаил Шишкоедов, как и передавали источники URA.RU, стал начальником гражданско-судебного отдела областной прокуратуры. Шишкоедов возглавлял природоохранное ведомство с 2010 года, с периода появления структуры, призванной защищать конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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