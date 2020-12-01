В Курганской области назначен новый природоохранный прокурор

Новым природоохранным прокурором Курганской области назначен Илья Бураков. Ранее он занимал должность прокурора Варгашинского района. Об этом URA.RU стало известно от источников. В пресс-службе прокуратуры Курганской области информацию подтвердили.
«Илья Бураков назначен природоохранным прокурором», — отметили в ведомстве. В органах прокуратуры Бураков служит с декабря 2007 года. Занимал должности помощника, заместителя и прокурора Варгашинского района (с 2015 года).
Сейчас должность прокурора Варгашинского района вакантна. Обязанности прокурора района исполняет заместитель прокурора района Станислав Рылин.
Ранее занимавший пост природоохранного прокурора Михаил Шишкоедов, как и передавали источники URA.RU, стал начальником гражданско-судебного отдела областной прокуратуры. Шишкоедов возглавлял природоохранное ведомство с 2010 года, с периода появления структуры, призванной защищать конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду.
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