В Кургане заговорили об уходе прокурора-долгожителя с поста

Природоохранный прокурор Курганской области Михаил Шишкоедов может перейти в областную прокуратуру (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане впервые за 10 лет может смениться природоохранный прокурор. В городе появились разговоры, что занимающего с 2010 года (год создания природоохранной прокуратуры) эту должность Михаила Шишкоедова переведут в областную прокуратуру. Информацию URA.RU сообщили сразу несколько источников, приближенных к силовикам.

«Шишкоедова снимают с должности природоохранного прокурора», — рассказал один из инсайдеров. Другой источник подтвердил готовящиеся кадровые перестановки. Уточнил, что Шишкоедова переводят в областную прокуратуру. «Должен стать начальником гражданско-судебного отдела. Но когда — пока неизвестно», — пояснил инсайдер.

С его слов такой вероятный перевод нельзя назвать ни повышением в должности, ни понижением. «Начальники областной прокуратуры надзирают за прокурорами районов и спецпрокуратур, дают им поручения. Зарплата больше», — уточнил инсайдер.

В качестве вероятного кандидата на пост природоохранного прокурора, инсайдеры называют прокурора одного из ближайших к Кургану районов. Согласно федеральному законодательству, прокуроры городов, районов и прокуроры специализированных прокуратур назначаются Генеральным прокурором РФ. В пресс-службу прокуратуры Курганской области направлен запрос.

Как писало URA.RU, сейчас в прокуратуре идут кадровые перестановки. Прокурор Кургана все еще не назначен. Старший советник юстиции Суровцев покинул прокуратуру Кургана в конце июля в связи с выходом на пенсию. Должность прокурора города он занимал с июня 2016 года. Суровцев служил в органах прокуратуры Курганской области с 2003 года. Бывший прокурор назначен на пост замначальника правового департамента администрации Екатеринбурга.