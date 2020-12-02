Депутатов Госдумы оставили без прибавки к зарплатам

В России приостановили индексацию заработной платы депутатов Госдумы до 2022 года. Это распространяются и на оклады помощников сенаторов. Соответствующий закон в среду одобрил Совет Федерации.
По действующему законодательству, размер фонда оплаты труда депутатов Госдумы и помощников сенаторов должен ежегодно индексироваться с учетом инфляции. «Закон согласуется с предложенной правительством инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников», — сообщает РИА «Новости». В профильном комитете Совфеда отметили, что это приведет к экономии 38 миллионов рублей в 2021 году из расчета на три месяца и 147 миллионов рублей в 2022 году из расчета на год.
Ранее сообщалось, что страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3%, это превысит инфляцию почти в полтора раза, пишет RT. Но в 2021 российских пенсионеров хотели проверить на предмет наличия дополнительных доходов, а также места их жительства. Однако эти сведения, однако, уже опровергли российские власти, передает «Национальная служба новостей».
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