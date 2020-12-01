Свердловский город возглавил подполковник полиции

Против бывшего главы муниципалитета выступил каждый шестой житель Махнево Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэром Махневского муниципального образования избран бывший начальник ОМВД Режевского района, подполковник полиции в отставке Алексей Корелин. Решение было принято на заседании муниципальной думы, новый мэр приступит к работе с 3 декабря.

«Александр Корелин единогласно избран главой Махневского муниципального образования», — рассказали URA.RU в приемной главы муниципалитета. Ранее стало известно о встрече Карелина с политическим вице-губернатором региона Сергеем Бидонько.

По данным URA.RU, за кандидата отдали голоса 8 из 10 депутатов, двое отсутствовали на заседании, за ходом голосования. На мероприятии присутствовали заместитель руководителя аппарата свердловского губернатора Вадим Дубичев, управляющий Восточным управленческим округом Свердловской области Николай Клевец, депутат заксобрания региона Кирилл Некрасов.

«На заседание думы пришел и его предшественник Александр Лызлов, со всеми попрощался», — рассказала URA.RU депутат местной думы Нина Парфенова. О своих дальнейших карьерных перспективах Лызлов не говорил; Нина Парфенова предположила, что он уедет в Алапаевск, где владеет недвижимостью. Квартиру в Махнево для мэра снимал муниципалитет.

Алексей Корелин занимал должность начальника ОМВД по Режевскому району до февраля 2020 года, после чего вышел на пенсию. Корелин — уроженец Махнево, его мать Лидия Корелина работает руководителем контрольного управления муниципалитета, новый глава живет в квартире матери. «Обещал, что когда дети закончат школу в Алапаевске, переберется в Махнево со всей семьей», — поделилась Нина Парфенова.

На посту градоначальника он сменит Александра Лызлова, который заработал среди махневцев неоднозначную репутацию. Ранее жители Махнево собрали подписи за отставку местного главы администрации. Против чиновника выступили более 500 человек, всего в поселке проживает 3000 человек.