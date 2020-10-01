Мэром Махнево вероятнее всего станет подполковник полиции в отставке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мэром Махневского муниципального образования станет бывший начальник ОМВД Режевского района подполковник полиции в отставке Алексей Корелин. Как сообщили URA.RU инсайдеры в органах местного самоуправления, махневская дума соберется, чтобы назначить главу муниципалитета не позже 8 октября.

Накануне собеседник агентства из администрации губернатора рассказал, что Корелин принял участие во встрече вице-губернатора Сергея Бидонько с фаворитами конкурсов на пост мэра в трех свердловских муниципалитетах: Артемовском, Ивделе и Махнево. Политикам была обещана поддержка областных властей. «От Артемовского был председатель местной думы Константин Трофимов, от Ивделя — депутат думы Владимир Михель, от Махневского муниципального образования — Алексей Корелин», — сообщил источник.

Алексей Корелин занимал должность начальника ОМВД по Режевскому району до февраля 2020 года, после чего вышел на пенсию. На посту градоначальника он сменит Александра Лызлова, который заработал среди махневцев неоднозначную репутацию. Корелин — уроженец Махнево, его мать Лидия Корелина трудится на посту руководителя контрольного управления муниципалитета. После назначения сына, она окажется его непосредственной подчиненной.

Жители Махнево, которое называют «маленьким Азербайджаном» из-за крупной азербайджанской общины, гадают, как бывший полицейский сработается с наиболее успешным местным предпринимателем, а теперь и главой думы Сахаватом Алышовым.

До Алексея Корелина дозвониться не удалось, Сахават Алышов не стал отвечать на вопросы корреспондента URA.RU. Смена мэра в муниципалитете происходит после планового переизбрания депутатского созыва, которое состоялось 13 сентября.