В курганских колониях у 700 осужденных подозревают коронавирус

Курганских зеков повезли на обследование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осужденных исправительной колонии в Курганской области массово повезли на флюорографию. Родственники арестантов считают, что это может быть связано с обследованием на коронавирус. Об этом они рассказали URA.RU.

«После публикации в СМИ по поводу небольшого количества обследования на коронавирус, осужденных ИК №2 возят на флюорографию. Этапируют два раза в день в другую колонию, где есть необходимое оборудование», — рассказал один из родственников.

Другой инсайдер подтвердил, что осужденных обследуют. По его данным, речь идет о проверке здоровья почти 700 арестантов. «Хорошо, что у многих проверят состояние легких. Опасности связаны не только с коронавирусом, бывает выявляют и другое заболевание — туберкулез. Но надеемся на лучшее», — пояснил источник.

В пресс-службу УФСИН России по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что родственники арестантов, содержащихся в курганских колониях, заявили о вспышке числа простуд с симптомами похожими на коронавирус. У многих осужденных повышенная температура, зеки лечатся чесноком и луком.