В аптеках Екатеринбурга кончился препарат от COVID «Дексаметазон»

Жители Екатеринбурга ищут лекарство в аптеках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В аптеках Екатеринбурга возникли сложности с приобретением препарата «Дексаметазон» в инъекциях, который применяется для лечения коронавируса при осложнениях. Об этом URA.RU сообщили жители города.

«Обзвонил десяток аптек, „Дексаметазона“ нигде нет», — сообщил житель Екатеринбурга. Он рассказал, что хотел приобрести препарат для лечения родственника. По его словам, медики применяют гормональный препарат как противоотечное для облегчения состояния больных коронавирусом.

Одна из справочных систем показала наличие препарата в трех аптеках Екатеринбурга. Однако в одной из них корреспонденту URA.RU сообщили, что препарата нет в наличии. «Нет у поставщиков», — уточнил фармацевт. В две другие аптеки дозвониться не удалось. «Вопрос организации коммерческой деятельности аптеками не находится в ведении оперативного штаба», — прокомментировали в региональном оперштабе ситуацию с отсутствием «Дексаметазона» в аптеках Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганских аптеках также пропал «Дексаметазон». Лекарство для онкобольных раскупили, так как его стали использовать для лечения коронавируса.