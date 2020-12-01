В Бованенково зафиксировано три очага COVID-19 (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В социальных сетях опубликован документ, подтверждающий, что на Бованенковском месторождении в ЯНАО существует ка минимум три очага коронавируса, а заболевание подтвердилось более, чем у сотни вахтовиков. Представители ООО «Газпром добыча Надым» («дочка» ПАО «Газпром») подтвердили: обращение гендиректора предприятия Игоря Мельникова к сотрудникам подлинное.

«Мы получили три очага коронавируса на месторождении — база ГСП, СГАТ, промбаза ВЖК ГП-1, — указывается в документе. — Сегодняшняя статистика COVID-19 на Бованенково: 39 человек, работающих в „Газпром добыча Надым“, 70 работников подрядных организаций». По словам гендиректора, 99% заболевших переносят коронавирус бессимптомно.

Также отмечается, что были приняты все оперативные меры для изоляции заболевших работников. В больничном комплексе оборудовано 100 мест для пациентов с клиническими проявлениями. Еще 160 мест для бессимптомных носителей подготовлено в гостиничном комплексе и в одном из общежитий.

На предприятии подчеркнули, что на добыче газа эпидмероприятия не отражаются — все планы выполняются в полном объеме. «Сейчас количество заболевших находится на том же уровне, но это, в основном, уже вновь выявленные при массовом тестировании. Первые заболевшие уже в основном выздоровели и приступили к работе. Медикаменты и необходимое оборудование есть в полном объеме», — рассказали URA.RU представители ООО.

Ранее URA.RU сообщало о проблемах вахтовиков на Бованенковском месторождении. Работники пожаловались, что не могут выехать домой после вахты из-за вспышек COVID.