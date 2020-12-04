Нового главу СК Кургана предупредили о сложностях с подчиненными

Сергея Тимошенко ждут большие объемы работы (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Коллеги из числа силовиков прогнозируют ряд сложностей в работе недавно назначенного главного следователя Кургана Сергея Тимошенко. Но при этом отмечают его сильные профессиональные стороны. Своим мнением инсайдеры поделились с URA.RU.

«Очень умен и начитан, всегда ориентируется на меняющуюся практику, следит за последними веяниями и тенденциями. Этим всегда отличался от других, за что его ставили в пример. Знающие его хорошо люди опасаются только одного: потянет ли он новые объемы?» — поделился один из источников.

Сомнения коллег-силовиков связаны с тем, что ранее Тимошенко возглавлял районные отделы. Нагрузка там значительно меньше, чем в Кургане, к тому же категории дел иные. «И отношения с прокуратурой немного другие, скажем так, напряженнее», — пояснил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU уверен, что коллектив курганских следователей — непростой. Поэтому Тимошенко необходимо будет выстраивать более жесткие и требовательные взаимоотношения с подчиненными. «В целом должность очень ответственная. Благодаря курганскому отделу региональное СУ СК в целом на хорошем счету у Москвы. От Тимошенко ждут хороших показателей», — отметил источник.

Накануне пресс-служба СУ СК России по Курганской области сообщила о назначении на должность руководителя управления по Кургану Сергея Тимошенко. Он работал в Петуховском, Лебяжевском и Макушинском отделах. С 13 августа 2013 года возглавлял Макушинский межрайонный следственный отдел. Предыдущий глава городского отдела Евгений Степанов ушел в августе в отпуск. Уже тогда источники URA.RU сообщали, что он написал рапорт на увольнение.