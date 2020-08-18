18 августа 2020

Курганский городской Следственный комитет остался без шефа

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрывное устройство Курган остановка у Куйбышева 75 22.11.2013г, следственный комитет
В курганском силовом ведомстве намечаются перестановки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В следственном отделе СУ СК по городу Кургану намечается смена руководителя. По сведениям инсайдеров URA.RU, Евгений Степанов написал рапорт на увольнение.

«Он уходит из правоохранительных органов. Решил сменить сферу деятельности», — пояснил один из источников, приближенных к правоохранительным органам. Другой инсайдер подтвердил, что Степанов уходит. Сам Степанов сейчас находится в отпуске.

Данные об отпуске Степанова URA.RU подтвердили в пресс-службе силового ведомства. «Обязанности руководителя возложены на первого заместителя руководителя Следственного отдела по городу Кургану Кайдара Ермагамбетова», — пояснили в СУ СК России по Курганской области. Получить комментарии Степанова не удалось, редакция не располагает его номером телефона.

Ранее агентство сообщало, что старший советник юстиции Суровцев покинул прокуратуру Кургана в связи с выходом на пенсию. Должность прокурора города он занимал с июня 2016 года. Суровцев служил в органах прокуратуры Курганской области с 2003 года. Бывший прокурор назначен на пост замначальника правового департамента администрации Екатеринбурга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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