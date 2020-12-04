Жители Кургана рассказали, что хотят видеть на набережной

В Кургане на новой набережной горожане хотят видеть точки питания, туалеты, освещение, скамейки и озеленение. О результатах опроса 1500 человек рассказали в пресс-службе городской администрации.
«Чтобы повысить ее посещаемость [набережной], по мнению жителей, нужно выполнить озеленение, освещение и установить туалетные кабины и скамейки», — рассказали в мэрии. Опрос провели представители Курганского госуниверситета.
Горожане хотят видеть на набережной пункты проката спортивного и игрового инвентаря. У молодежи популярен вариант кинотеатра на открытом воздухе, у старшего поколения — зона для настольных игр. Курганцы ждут на набережной кафе, пункты быстрого питания и кофейни, но против продажи алкоголя. 80,9% ответивших готовы гулять чаще на набережной с точками притяжения. Треть опрошенных будут готовы потратить на ней до 1000 рублей, 14% — до 2000 рублей.
Голосование было проведено в рамках подготовки развития концепции городской набережной. Ранее урбанист Роман Овчинников рассказал URA.RU, что его смущает идея разработки единой концепции набережной Тобола спустя год после старта ее реконструкции.
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