04 декабря 2020
03 декабря 2020

Жители Кургана рассказали, что хотят видеть на набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной реки Тобол. Курган , снег, набережная реки тобол, благоустройство набережной, троицкий храм
Жители города готовы будут тратить на новой набережной до 2000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на новой набережной горожане хотят видеть точки питания, туалеты, освещение, скамейки и озеленение. О результатах опроса 1500 человек рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Чтобы повысить ее посещаемость [набережной], по мнению жителей, нужно выполнить озеленение, освещение и установить туалетные кабины и скамейки», — рассказали в мэрии. Опрос провели представители Курганского госуниверситета.

Горожане хотят видеть на набережной пункты проката спортивного и игрового инвентаря. У молодежи популярен вариант кинотеатра на открытом воздухе, у старшего поколения — зона для настольных игр. Курганцы ждут на набережной кафе, пункты быстрого питания и кофейни, но против продажи алкоголя. 80,9% ответивших готовы гулять чаще на набережной с точками притяжения. Треть опрошенных будут готовы потратить на ней до 1000 рублей, 14% — до 2000 рублей.

Голосование было проведено в рамках подготовки развития концепции городской набережной. Ранее урбанист Роман Овчинников рассказал URA.RU, что его смущает идея разработки единой концепции набережной Тобола спустя год после старта ее реконструкции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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