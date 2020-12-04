В ЯНАО выросло число школьников, обучающихся во вторую смену

В Салехарде, Тазовском и Ямальском районах чаще всего учатся во вторую смену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Число учащихся школ, вынужденных посещать учебные заведения ЯНАО во вторую смену, выросло. Об этом говорится в сводном докладе об эффективности деятельности муниципалитетов по итогам 2019 года, опубликованном на сайте окружного правительства.

«В отчетном периоде относительно прошлого года наблюдается увеличение доли обучающихся, занимающихся во вторую (третью) смену, в муниципальных образованиях: г. Салехард, Тазовский район, Ямальский район», — говорится в документе в разделе «Образование». При этом в остальных муниципальных образованиях округа доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, снижалось.

Примечательно, что начиная с 2012 года по 2019 роста числа учащихся во вторую смену не отмечалось. По сравнению с 2012 годом, когда во вторую смену училось 22,66%, в 2019 году этот показатель составил уже 14,6%.

Проблема ликвидации второй смены к 2025 году решается за счет строительства новых объектов образования. С учетом реализации мероприятий по созданию более 15 тысяч мест (26 школ), к 2024 году потребность в дополнительных местах будет обеспечена на 100%.

Задачу избавиться от второй смены в школах к 2025 году перед регионами поставил президент России Владимир Путин в 2018 году. По поручению главы государства, задача совершенно конкретная и она должна быть окончательно решена.

В настоящее время в правительстве ЯНАО готовят комментарий по ситуации с обучением во вторую смену. Школьники лишь 1 декабря вышли с дистанта, сейчас на удаленке учится менее 1% юных ямальцев.