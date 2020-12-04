04 декабря 2020
03 декабря 2020

Власти Тюменской области продлили карантин в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время пандемии. Тюмень
Некоторые ограничения режима повышенной готовности в Тюменской области будут действовать до 15 января 2021 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ряд ограничений режима повышенной готовности в Тюменской области продлили до 15 января 2021 года. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Там отметили, что соответствующие изменения уже внесены в постановление правительства Тюменской области № 120-п от 17 марта 2020 года.

«В Тюменской области продолжает действовать обязательный масочный режим в местах массового скопления людей и общественном транспорте, а также обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями», — заявили в оперативном штабе Тюменской области.

Информация о том, будет ли разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе во время новогодних каникул, не приводится. Ранее агентство писало о том, что тюменские власти ужесточили требования режима повышенной готовности. Так, детям и подросткам младше 18 лет запретили ходить в торговые центры без родителей, людей в возрасте 65+ отправили на обязательную самоизоляцию, в предприятиям общепита на период действия ограничений запрещено принимать гостей в залах с 23:00 до 6:00.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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