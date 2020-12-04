В Челябинск привезли вакцину от коронавируса

Тысячу доз вакцины доставили в Челябинск (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинскую область 4 декабря привезли тысячу доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Алексея Текслера. В ближайшие дни в регион прибудет еще две тысячи доз.

«Вакцина с соблюдением всех обязательных условий хранения размещена на Областном аптечном складе. После оформления документов в понедельник, 7 декабря, вакцину начнут развозить по муниципальным образованиям», — заявили в пресс-службе.

Ранее Текслер уже заявил, что в первую очередь будут вакцинировать представителей групп риска. Прививки должны поставить медикам, преподавателям школ и средних учебных заведений, сотрудникам полиции. Власти пообещали, что вакцину поставят и представителям СМИ.

Вакцинирование будет добровольным. Определен список 69 районных, городских и областных клиниках, где должны ставить прививки от COVID-19.