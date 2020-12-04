04 декабря 2020

В Челябинск привезли вакцину от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина от коронавируса. Гам-ковид-вак. Челябинск, шприц, процедурный кабинет, вакцинация, прививка от ковид
Тысячу доз вакцины доставили в Челябинск (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинскую область 4 декабря привезли тысячу доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Алексея Текслера. В ближайшие дни в регион прибудет еще две тысячи доз.

«Вакцина с соблюдением всех обязательных условий хранения размещена на Областном аптечном складе. После оформления документов в понедельник, 7 декабря, вакцину начнут развозить по муниципальным образованиям», — заявили в пресс-службе.

Ранее Текслер уже заявил, что в первую очередь будут вакцинировать представителей групп риска. Прививки должны поставить медикам, преподавателям школ и средних учебных заведений, сотрудникам полиции. Власти пообещали, что вакцину поставят и представителям СМИ.

Вакцинирование будет добровольным. Определен список 69 районных, городских и областных клиниках, где должны ставить прививки от COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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