Первыми защитят тех, кто входит в группы риска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области начинают массовую вакцинацию от коронавируса, заявил губернатор Алексей Текслер. Партия из трех тысяч доз вакцины «Спутник V» поступит в регион в начале декабря.

«Правительство области заключило соглашение о поставке в наш регион первой партии вакцины из трех тысяч доз. Вакцинация будет проходить в 69 районных, городских и областных клиниках, которые уже определены», — цитирует губернатора его пресс-служба. В первую очередь прививки будут ставить медикам, учителям школ и преподавателям вузов, а также сотрудникам полиции. Все они в силу своей работы входят в группы риска по COVID. Текслер поручил минздраву проверить готовность всех организаций, которые задействованы в вакцинации.

Ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что на Областном аптечном складе установлено холодильное оборудование, способное выдерживать нужную для хранения вакцины температуру в минус 70 градусов. Также в регионе есть оборудование для доставки препарата в специальные кабинеты медучреждений, где будет ставить прививки.

В свободной продаже «Спутник V» не появится: аптеки не располагают возможностями для ее хранения, а гарантировать успех самостоятельной вакцинации невозможно. По той же причине прививки от COVID не будут ставить выездные медицинские бригады, как это происходит с вакцинацией от гриппа. Первая партия вакцины — всего из 42 доз — поступила в область еще в конце сентября. Ею были привиты медики, ни один из них после этого не заболел коронавирусом.