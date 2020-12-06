В Тюменской области продлили дистант для школьников

Ученики 6-10 классов школ Тюменской области будут находиться на дистанционном образовании до конца второй четверти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Тюменской области до конца года продлили формат дистанционного образования для школьников 6-10 классов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Там уточнили, что ученики 11-х классов с 7 декабря возвращаются к традиционной форме обучения.

«До окончания второй четверти 2020/2021 учебного года в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тюменского муниципального района для учащихся 6-10 классов продлен режим дистанционного обучения. Ученики 11 классов с 7 декабря продолжат обучение в стандартном режиме», — указано в сообщении оперштаба Тюменской области.

Там уточнили, что в регионе по-прежнему производится выдача продуктовых наборов находящимся на дистанционном образовании ученикам из малоимущих семей, а также школьникам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области введен формат дистанционного образования для учащихся 6-11 классов Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска.