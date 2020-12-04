Россиянин после заболевания коронавирусом перестал пьянеть

Мужчина не почуствовал последствий употребления спирта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Одним из необычных последствий коронавируса наряду с пропажей обоняния и вкуса может стать отсутствие опьянения от выпитого алкоголя. Такой симптом обнаружил у себя один из пользователей развлекательного портала Pikabu.

«Спирт! Чистый. Идет как вода. Вкуса нет. Чутка обжигает горло. Я при нормальной жизни водку пить не могу. Как и другие крепкие напитки. А тут. Но! Не пьянеешь», — написал пользователь Pikabu под ником mg.4.

Заразившийся коронавирусом мужчина также провел несколько экспериментов над своим организмом после пропажи обоняния и вкуса. По его словам, вместо привычных вкусов продуктов он ощущал лишь жжение на языке от чего-то горького, острого, или кислого. Также чувствовалась сладость различных фруктов. Запахи продуктов не чувствовались совсем.

Пользователь предостерег других больных коронавирусом. Так как при потере обоняния перестали чувствоваться и запахи бытовой химии, бензина, хлорки и уксуса. Поэтому он посоветовал следить за выпиваемыми жидкостями. Кроме того, перестал пахнуть одорант — химикат, добавляемый в бытовой газ для придания ему запаха. Что лишает возможности установить гипотетическую утечку газа, если в доме не установлены соответствующие датчики.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил ряд новых симптомов, проявляющихся у больных коронавирусом. По его словам, которые приводит «Национальная служба новостей», заразившиеся могут частично, или полностью лишиться слуха, а также испытывать проблемы с давлением.