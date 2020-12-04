Россия ответила на отказ суда Нидерландов по делу ЮКОСа

Решение Верховного суда Нидерландов по делу акционеров ЮКОСа является необоснованным и будет обжаловано. Об этом говорится на официальном сайте Минюста РФ.
Ранее, по информации Nation News, нидерландский суд отклонил ходатайство России о приостановке выплат по искам акционеров ЮКОСа на сумму более 50 миллиардов долларов. «Российская Федерация расценивает решение Верховного суда Нидерландов как необоснованное и продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях», — говорится в заявлении российского ведомства.
В Минюсте РФ подчеркнули, что нидерландский суд при рассмотрении ходатайства отказался принять во внимание многочисленные показания российской стороны о недобросовестности самих бывших вкладчиков нефтяной компании. Представители российского ведомства также отметили, что Нидерланды проигнорировали тот факт, что стороной разбирательства выступили фирмы-однодневки, созданные бывшими вкладчиками.
Ходатайство в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа Россия направила в конце октября, пишет телеканал 360. В своем заявлении российская сторона указывала на многочисленные юридические ошибки апелляционной стороны при толковании международного права.
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