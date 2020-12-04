В Тюмени вакцинация от COVID-19 оказалась под угрозой срыва

Масштабная вакцинация от коронавируса должна начаться в стране на следующей неделе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области могут не успеть вовремя начать вакцинацию населения от коронавируса, анонсированную президентом России Владимиром Путиным 2 декабря. Об этом URA.RU сообщает собственный источник, знакомый с ситуацией. По его словам, это может произойти из-за отсутствия возможности закупить необходимое количество вакцины «Спутник V».

«После выступления президента с указом начать на следующей неделе бесплатную вакцинацию населения препаратом „Спутник V“, спрос на нее вырос в разы. Все регионы ринулись договариваться о поставках препарата. Насколько мне известно, в Тюменской области пока нет четкого понимания, получится ли достать необходимое количество вакцины к следующей неделе. Но местные власти над этим работают», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В региональном оперативном штабе не смогли назвать точную дату начала вакцинации в Тюменской области. «В настоящее время у управления Роспотребнадзора по Тюменской области отсутствует информация о сроках поступления и объемах вакцины от коронавирусной инфекции, а также возможности записи на вакцинацию», — ответили там URA.RU.

Ранее президент Владимир Путин объявил о начале масштабной вакцинации населения от коронавируса. На следующей неделе она должна начаться во всех регионах РФ. Глава государства отметил, что первыми препарат «Спутник V» должны получить врачи и педагогические работники.