Свердловский вице-губернатор едет мирить буддистов и ЕВРАЗ

Удастся ли погасить давний конфликт с буддистами — большой вопрос Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько 7 декабря поднимется на гору Качканар в буддийский монастырь Шедруб Линг. Об этом URA.RU сообщили источники в органах власти. Цель — примирить буддистов и горняков ЕВРАЗа. Новый карьер рядом с монастырем должен начать работу, но буддисты отказываются покидать гору.

По договору между буддистами, горняками и правительством области, подписанному год назад, ЕВРАЗ обязан был помочь буддистам переехать с горы Качканар в поселок Косья и решить вопрос с жильем, а власти — построить дорогу через лес. «Компания ЕВРАЗ и правительство области полностью выполнили все взятые на себя обязательства, — заявили URA.RU в ЕВРАЗе. — Правительство выделило общине землю в Косье для строительства храмового комплекса, при содействии администрации Нижней Туры отсыпана дорога». Также общине было перечислено 26 млн рублей на организацию переезда.

Буддисты же упрекают ЕВРАЗ и чиновников, что соглашение выполнено с опозданием. «Земля должна была быть выделена 1 мая — выделена 10 сентября: о какой стройке можно говорить? Кто станет заливать зимой фундамент? — пояснил URA.RU глава буддийской общины Лама Санье Тензин Докшит (Михаил Санников). — Дома для нас в Косье есть, но община большая, части людей жить негде». Одна из претензий — к дороге от монастыря до Косьи: по словам буддистов, она появилась осенью, когда уже ничего увезти было нельзя.

Удастся ли вице-губернатору Бидонько вновь примирить горняков и буддистов — вопрос. «ЕВРАЗ продолжает неуклонно соблюдать условия соглашения, — заявили в ЕВРАЗе. — Компания готова взять под охрану все имущество общины, которое будет указано ее жителями в акте приема — передачи, однако те дважды отказывались». Горняки надеются на благоразумие буддистов, ведь передача оставляемых ими построек под охрану карьера позволит сохранить священные строения монастыря.