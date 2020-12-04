Путин назначил Чубайса на новую должность

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, куйвашев евгений, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс будет общаться с международными организациями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. Соответствующий указ подписал глава России Владимир Путин.

«Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями», — сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что экс-глава Роснано должен будет достичь «целей устойчивого развития».

Чубайс возглавлял Роснано с 2011 года. Он отработал последний день в корпорации 3 декабря. На его место пришел уроженец Свердловска Сергей Куликов. Об отставке Чубайса стало известно несколько недель назад, напоминает телеканал 360. Однако тогда инсайдеры сообщали, что топ-менеджер займется развитием Арктики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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