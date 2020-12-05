Вирусолог из Уханя предупредила о распространении новых вирусов

Летучие мыши в Китае могут быть носителями новых заразных для людей вирусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Летучие мыши на юге и юго-западе Китая являются носителями других коронавирусов, которые способны передаваться людям. Об этом журналистам рассказала специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли.

Она уточнила, что эти вирусы, включая родственных Sars-CoV-2, возможно, были распространены в природе за пределами Китая, в странах Южной Азии. Первоначальными носителями являются летучие мыши, но сначала они передались «промежуточному» животному, а уже после — человеку.

«Этого промежуточного носителя предстоит определить», — приводит РИА «Новости» слова Чжэнли. Кроме того, сейчас неизвестно, на протяжении какого времени вирус циркулировал среди животных или даже людей, пока не был обнаружен в конце 2019 года.

Вирусолог предположила, что промежуточным звеном вполне мог стать панголин, которого заразила летучая мышь. Если так, то первоначальный источник распространения следует искать не в Китае, поскольку панголин доставляется в страну контрабандой из других азиатских регионов, включая Индию. В то же время профессор Дэвид Робертсон из Университета Глазго считает, что расследование стоит проводить все же в Ухане. Именно там происходила большая часть мутаций, которые делали Sars-CoV-2 заразным для людей.