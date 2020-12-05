После вакцинации россиянам может потребоваться выходной из-за побочных эффектов, считает сенатор Сергей Леонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 декабря, — 370-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 270-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 707 302, достигнув отметки в 66 210 437. Выздороветь удалось уже 45 703 037 пациентам (+444 939). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 523 859 (+12 645).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 14 772 534 американцев. Следом идут Индия (9 608 418) и Бразилия (6 534 951). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 402 949.

Вакцина и лекарство

Южнокорейская компания GL Rapha начала работу над пробной партией российской вакцины «Спутник V». Производство для продажи на экспорт начнется с января 2021 года, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ен.

Со следующей недели все регионы страны начнут подключаться к масштабной вакцинации вслед за Москвой. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Уже переболевшим COVID-19 прививку делать не стоит. По крайней мере, в первые полгода после выздоровления, поскольку при наличии своих антител вакцина станет избыточной мерой, говорит профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский.

Коронавирус в России

Медикам, работающим с коронавирусными больными в закрытых городах Дальнего Востока и Крайнего севера, увеличат надбавки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, будет расширен и сам перечень категорий медработников, получающих дополнительные выплаты.

В Совете Федерации выступили с идеей давать россиянам отгул после вакцинации, поскольку есть риск повышения температуры и появления усталости. Автором инициативы стал член Комитета верхней палаты парламента по социальной политике Сергей Леонов.

Главный внештатный специалист по патологической анатомии Минздрава России Георгий Франк объяснил нестыковки в коронавирусной статистике. Дело в том, что при формировании отчетности по смертности зараженных учитываются две причины смерти: от самой инфекции и других болезней, которые обострились на фоне вируса.

Если соблюдать меры предосторожности, то можно без особой опаски проживать с больным COVID-19 в одной квартире. Об этом журналистам рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, в большинстве случаев при заражении иммунная система срабатывает и никаких симптомов не возникает. Из тех, кто заражается, болеет «очень небольшая часть» — 1 из 20 или даже из 50.

Коронавирус в мире

Летучие мыши на юге и юго-западе Китая являются носителями других коронавирусов (помимо Sars-CoV-2), которые способны передаваться людям. Об этом журналистам рассказала специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли.

Чешские ученые изобрели специальную бумагу, которая уничтожает COVID-19. Как пояснил представитель национальной Академии наук Иржи Собек, бумага пропитана химикатами, благодаря которым с ее поверхности за минуту погибают почти все микробы, а коронавирус полностью уничтожается через сорок минут.