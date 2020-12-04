Голикова: когда регионы подключатся к вакцинации вслед за Москвой

Со следующей недели все регионы России начнут подключаться к масштабной вакцинации вслед за Москвой. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
«Хочу сказать, что вакцинация уже началась в российской армии, в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны», — передает ТАСС слова зампреда. Прививать россиян начнут с конца недели. Для этих целей в оборот отправили уже 168 тысяч доз российской вакцины «Спутник V».
В Москве прививки начали ставить с 4 декабря. Записаться на них можно даже онлайн, напоминает агентство Nation news. Глава правительства Михаил Мишустин попросил руководителей регионов круглосуточно контролировать все этапы вакцинации, пишет RT. При этом некоторым россиянам ставить прививку от коронавируса вообще не нужно. Кто входит в эту категорию объяснил вирусолог.
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