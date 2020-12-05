Депутат Милонов призвал закрыть Турцию для россиян на Новый год

Виталий Милонов считает, что лучше отдыхать в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы, член думского комитета по международным делам Виталий Милонов призвал закрыть Турцию на время новогодних каникул, чтобы россияне проводили больше времени с детьми. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU.

«Турцию нужно закрыть из-за заразы [коронавируса]. Тем более провести Новый год в России гораздо лучше: можно ходить друг к другу в гости и проводить время с друзьями», — отметил Милонов.

Кроме того, он пояснил, что новогодние каникулы — это время, которое нужно провести с семьей. «Из-за ограничений во время пандемии коронавируса дети остались без кружков, и чтобы они не сидели дома одни и не смотрели телевизор, нужно уделять им больше времени. Из-за этого новогодние каникулы сокращать ни в коем случае нельзя», — заявил собеседник агентства.

Также Милонов указал, что «отсутствие у населения денег на празднование Нового года — это не проблемы, собственно, населения». Заниматься благосостоянием людей — задача глав регионов, добавил депутат.

Ранее Милонов заявил URA.RU, что ограничение продажи алкоголя в Новый год не поможет в борьбе с алкоголизмом в России. По его мнению, для борьбы с вредной привычкой необходимо задуматься о более серьезных мерах — в том числе начать контролировать продажи.