Виталий Милонов призвал бороться с алкоголизмом более серьезными способами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инициатива об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники не вступит в силу и никак не поможет в борьбе с алкоголизмом в России. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. По его мнению, для борьбы с вредной привычкой необходимо задуматься о более серьезных мерах — в том числе начать контролировать продажи.

Ранее с предложением ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00) выступил член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Письмо направлено к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

«Я как трезвенник поддерживаю любое ограничение по продаже алкоголя. Но при этом я понимаю, что пока по всей стране наваждение черт-те откуда приехавших предпринимателей, которые пытаются торговать алкоголем круглосуточно, и при этом платят за это участковым и отделам полиции, то вся эта идея превращается в цирк. Ограничить продажу алкоголя не могли еще при коммунизме, когда не было частного сектора, а сейчас не смогут тем более», — считает Милонов.

По мнению депутата Госдумы, бороться с алкоголизмом необходимо совместно с контролем за реализацией алкогольной продукции. В том числе обратить пристальное внимание на контрафактный алкоголь. «Если мы приравняем реализацию контрафактного алкоголя к хищению бюджетных средств, то санкции и ответственность будет другая. Тогда будет уже не так просто договориться с полицейскими», — объяснил Милонов. Также он заявил, что все точки продажи алкоголя должны быть лимитированными — на открытие точек продажи алкоголя необходимо вводить квоты.

С тем, что инициатива об ограничении продажи алкоголя в алкогольные праздники не будет принята, согласился и председатель комитета Совета Федерации России по социальной политике Валерий Рязанский. «Вряд ли торговля пойдет на столь радикальное сокращение, учитывая падения доходов. Поэтому вряд ли правительство поддержит эту инициативу. В борьбы с алкоголизмом необходимо думать о долгосрочных мерах, а данное предложение вызовет у россиян лишь раздражение в праздники», — поделился сенатор с URA.RU.