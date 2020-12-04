04 декабря 2020
03 декабря 2020

Новый мэр Перми согласован в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской Думы. Пермь, демкин алексей
Согласование Алексея Демкина прошло в минувшую пятницу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Перестановки в мэрии Перми

Бывший депутат гордумы Перми Алексей Демкин согласован в Москве на должность главы краевой столицы. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации города.

«Демкин прошел согласование в Москве на главу Перми», — сообщил источник в мэрии Перми. «Согласование прошло в минувшую пятницу», — дополнил второй источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе администрации Перми не ответили на звонок URA.RU. Демкин также оказался недоступен для комментария.

Сейчас главой Перми является Дмитрий Самойлов. URA.RU сообщало, что он может перейти в правительство Пермского края, после — состоится назначение исполняющим обязанности мэра Алексея Демкина. Пост вице-мэра Перми может занять депутат гордумы Перми Сергей Богуславский.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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