Новый мэр Перми согласован в Москве

Бывший депутат гордумы Перми Алексей Демкин согласован в Москве на должность главы краевой столицы. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации города.
«Демкин прошел согласование в Москве на главу Перми», — сообщил источник в мэрии Перми. «Согласование прошло в минувшую пятницу», — дополнил второй источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе администрации Перми не ответили на звонок URA.RU. Демкин также оказался недоступен для комментария.
Сейчас главой Перми является Дмитрий Самойлов. URA.RU сообщало, что он может перейти в правительство Пермского края, после — состоится назначение исполняющим обязанности мэра Алексея Демкина. Пост вице-мэра Перми может занять депутат гордумы Перми Сергей Богуславский.
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