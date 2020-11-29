Смена мэра Перми откладывается на неопределенный срок

В Пермской гордуме ждут заявления от мэра Дмитрия Самойлова, чтобы провести пленарное заседание Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Дмитрий Самойлов продолжит работать мэром Перми еще некоторое время, сообщил URA.RU источник, близкий к главе города. Он пояснил, что переход Самойлова в краевое правительство и назначение исполняющим обязанности мэра Алексея Демкина произойдет в декабре.

«Сейчас Самойлов передаст дела Демкину. Это некий технический момент. Все остальное остается в силе», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что с большой долей вероятности смена власти в Перми произойдет не раньше следующей недели. В пресс-службе мэрии данную информацию оставили без комментариев.

В пресс-службе Пермской городской думы сообщили URA.RU, что 1 декабря внеочередного пленарного заседания не будет, поскольку для этого нет оснований — отсутствует заявление главы города о досрочном сложении с себя полномочий. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, говорит, что теперь планируется рассмотреть все вопросы (отставка Самойлова и назначение Демкина) уже на очередном пленарном заседании — 15 декабря.

URA.RU рассказывало, что Самойлов после своей отставки станет вице-премьером в правительстве Пермского края. Новым главой города должен стать Демкин, который возьмет к себе первым заместителем депутата Сергея Богуславского.